Sin alumbrado ni bacheo en Campeche: denuncian abandono en Samulá, Kaniste y Sinaí

Pese a que la comisaría de Samulá tiene etiquetado un millón 264 mil 356 pesos para este año, el Ayuntamiento de Campeche no deja a la autoridad emplear ningún peso del recurso en cuestión para atender servicios públicos, aun cuando el mismo Gobierno Municipal no atiende en tiempo y forma las peticiones ciudadanas.

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El comisario José Eduardo Álvarez Pérez recordó que las principales necesidades de la localidad son en temas de iluminación, bacheo y atención a fugas de agua potable, lo cual impacta en poco más de 17 mil habitantes, considerando zonas como Samulá, Kanisté y Sinaí.

“Hemos tenido muchas dificultades con respecto al tema del encarpetado, del bacheo, la cuestión de las vialidades. La verdad está en estado muy deplorable; nosotros venimos haciendo estas solicitudes prácticamente desde que entramos y a la fecha no se han atendido”, explicó.

Añadió que en lo que va del año han presentado más de 50 solicitudes al municipio entre diferentes servicios públicos, de las cuales apenas hay avance de atención en promedio de un 20 por ciento.

Cabe recordar que la comisaría ha pedido al Ayuntamiento de Campeche la autorización para atender estas necesidades, pero la respuesta ha sido negativa, bajo el supuesto de evitar duplicidad de gastos.

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JGH