Fuerte choque paraliza la circulación en la colonia Obrera de Ciudad del Carmen

Cuantiosos daños materiales y afectaciones a la circulación vehicular fue el saldo de un fuerte encontronazo entre dos automóviles particulares registrado en las inmediaciones de la colonia Obrera, sobre la avenida Malecón de la Caleta por avenida Periférica Norte.

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De acuerdo con el relato de testigos en el lugar, el conductor de un automóvil Volkswagen Virtus color negro transitaba en preferencia sobre el carril izquierdo con dirección hacia el paso peatonal ubicado en la esquina de la calle 74. Sin embargo, al llegar frente a los cajones de estacionamiento de la cancha deportiva, el conductor de un Chevrolet Aveo color rojo, con placas del estado de Tabasco, quien circulaba sobre el carril derecho, intentó incorporarse hacia el carril izquierdo presuntamente sin percatarse de la cercanía del primer vehículo.

La maniobra provocó que el Virtus impactara de lleno al Aveo, dejando ambas unidades atravesadas sobre el carril izquierdo de circulación y generando afectaciones al tráfico en la zona por varios minutos.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales de consideración en ambas unidades. Los conductores involucrados solicitaron la presencia de sus respectivas aseguradoras para realizar el deslinde de responsabilidades y llegar a un acuerdo por los daños ocasionados, mientras automovilistas tuvieron que circular con precaución debido a la reducción de un carril.

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JGH