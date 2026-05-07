Fuerte choque de motos deja tres heridos y caos vial en Ciudad del Carmen

Un fuerte accidente entre dos motocicletas dejó como saldo tres personas lesionadas y severas afectaciones al tráfico vehicular la tarde de este miércoles frente al rastro municipal de Ciudad del Carmen.

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El percance ocurrió sobre la avenida Isla de Tris, por calle Ángela Peralta, en la colonia Pedro Sainz de Baranda, donde circulaban dos jóvenes a bordo de una motocicleta particular Italika FT150, color verde, con placas del estado de Campeche, así como el conductor de una motoneta color gris. Ambas unidades avanzaban con dirección hacia los semáforos de la avenida 10 de Julio.

De acuerdo con los primeros reportes, hasta el momento se desconocen las causas exactas que provocaron el impacto entre ambas motocicletas, las cuales terminaron enganchadas y derrapadas sobre el pavimento de los cuatro carriles, causando alarma entre automovilistas y vecinos de la zona.

Una de las víctimas fue hospitalizada por una posible fractura en la clavícula. / Israel Lozano

Tras el reporte al número de emergencias, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los involucrados. Uno de los lesionados tuvo que ser trasladado a un centro médico al presentar una posible fractura en la clavícula, mientras que otro hombre y una joven fueron valorados en el sitio y atendidos con vendajes debido a diversas lesiones y golpes contusos.

Elementos de Tránsito y Vialidad realizaron el acordonamiento de la zona para evitar otro accidente, mientras peritos efectuaban el levantamiento de evidencias y el deslinde de responsabilidades.

Debido a que los involucrados no lograron llegar a un acuerdo en el lugar de los hechos, el caso fue turnado ante la Fiscalía, mientras que ambas motocicletas fueron aseguradas y enviadas al corralón municipal.

El accidente provocó intenso congestionamiento vehicular sobre la avenida Isla de Tris, generando largas filas y retrasos de hasta 30 minutos para los conductores que transitaban por el sector.

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JGH