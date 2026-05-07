Motociclista atropella a mujer de la tercera edad y la manda al hospital en Campeche

Una mujer de la tercera edad fue trasladada de emergencia a un centro médico tras ser atropellada por un motociclista sobre el cruce del Circuito Constitución con la avenida Álvaro Obregón, esto tras resultar con una lesión sangrante en la cabeza.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas, cuando una adulta mayor transitaba sobre la mencionada zona, momento en el que quiso atravesar la calle y fue arrollada por un motociclista quien no pudo frenar a tiempo para evitar el impacto.

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Al sitio se presentaron elementos de la Policía Estatal, quienes tomaron conocimiento de los hechos, así como la ambulancia número 211 del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), cuyos paramédicos le brindaron valoración inmediata a la fémina que se encontraba en el suelo y presentaba severas lesiones por el incidente.

Debido a la gravedad del asunto, los paramédicos trasladaron a la víctima a un hospital para que pudiera recibir mejor atención a sus heridas, hecho que derivó en la detención del motociclista, dirigiendo el caso al Ministerio Público para la resolución de responsabilidades.