Campeche arderá este viernes: onda de calor elevará temperaturas hasta 45 grados

Debido a una circulación anticiclónica localizada en niveles medios de la atmósfera, el ambiente extremadamente caluroso continuará causando estragos sobre la mayor parte de la República Mexicana, incluyendo al Estado de Campeche, manteniendo la actual onda de calor activa y favoreciendo la elevación en las temperaturas, alcanzando niveles máximos entre 40 y 45 grados.

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De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam), la combinación entre el ingreso de aire marítimo proveniente desde el Mar Caribe, un amplio sistema de alta presión dominante sobre el Golfo de México y la Península de Yucatán, además de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrán el tiempo estable y con nula probabilidad de lluvias sobre la entidad campechana.

Para este viernes, se prevé una temperatura máxima de 43 grados y una mínima de 22, sumada a la constante de viento del Este y Sureste de intensidad media de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 hasta 50 kilómetros.

De manera general, el pronóstico para Campeche indica que la región reflejará cielo despejado o con nubosidad dispersa, ambiente cálido por la mañana y de caluroso a muy caluroso durante la tarde.

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JGH