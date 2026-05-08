Manada de perros genera temor en feligreses de parroquia de Nunkiní

Una manada de perros pone en riesgo a feligreses que llegan a la parroquia, por lo que piden a las autoridades intervenir para rescatar a estos caninos que en todo momento pelean en el recinto.

De acuerdo con vecinos y asistentes en la iglesia, los animales permanecen en el lugar durante gran parte del día y en varias ocasiones protagonizan peleas, lo cual genera temor entre las personas en el templo.

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Señalan que esta situación se ha vuelto cada vez más frecuente, especialmente cuando acuden adultos mayores y familias. Hidalgo Chi y el ciudadano Juan Diego Chi Uc señalaron que la presencia de estos caninos en manada pone en peligro a la feligresía, ya que muchas personas llegan solas, e indicaron que el miedo aumenta cuando los perros se muestran agresivos o comienzan a pelear.

Asimismo, destacaron que las personas de la tercera edad son las más vulnerables, debido a que caminan sin compañía y podrían sufrir algún accidente o ataque al intentar ingresar. Comentaron que algunos feligreses han optado por mantenerse alejados o esperar a que los animales se retiren para poder entrar con tranquilidad.

Ante esta problemática, ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades municipales e instancias correspondientes para que intervengan de manera inmediata y atiendan la situación.