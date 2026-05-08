Falla en cuarto frío provoca pérdidas de carne en mercado de Hecelchakán

Por fallas en uno de los equipos del cuarto frío del mercado municipal “José del Carmen Ortegón”, una cantidad considerable de carne almacenada se echó a perder, informó Martín Antonio Pérez Ortegón, líder de los abastecedores, quien pidió a las autoridades municipales dar mantenimiento a los compresores y regular la temperatura, ya que el intenso calor provoca daños en la mercancía de los tablajeros, generando pérdidas de miles de pesos que, aseguraron, el Ayuntamiento debe reponer.

El dirigente señaló que varios tablajeros dejan su producto en el cuarto frío y este termina dañándose, como ocurrió con el comerciante Jorge Mendoza Ruiz, quien perdió alrededor de 300 kilos de carne, con afectaciones económicas que superarían los 25 mil pesos. Indicó que el Ayuntamiento se comprometió a dialogar con el afectado y, presuntamente, reponer los daños, siempre y cuando cumpla con las normas establecidas y se determine por qué almacenó tal cantidad de carne.

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Los administradores del mercado señalaron que una pieza del equipo se averió hace algunos días y actualmente se espera adquirir el repuesto para restablecer el funcionamiento adecuado del cuarto frío, a fin de que los comerciantes tengan confianza para almacenar la carne que no logran vender diariamente.

El líder de los tablajeros aseguró que el cuarto frío es un equipo obsoleto debido a los años de uso y aclaró que toda carne echada a perder será responsabilidad del Ayuntamiento. Añadió que problemas similares ocurren con el suministro de agua potable en los puestos de comida, donde algunos tubos presentan acumulación de sarro y no reciben mantenimiento.

Recordó que en días pasados personal de la Secretaría de Salud del Estado acudió al mercado municipal y no avaló las condiciones necesarias para garantizar la calidad del inmueble, debido a diversas irregularidades detectadas durante la inspección.