Calor extremo de hasta 45 grados provoca fallas eléctricas en negocios de Campeche; temen pérdidas

El constante aumento de temperaturas propició que empresarios turísticos y restauranteros reporten hasta tres bajones de luz en cada jornada laboral en los últimos días, situación que representa un riesgo a los insumos en los restaurantes y en equipos de trabajo.

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Este panorama podría continuar en los siguientes días, pues la Comisión Nacional del Agua Conagua destacó que en Campeche se estiman temperaturas máximas entre los 35 y 45 grados en las siguientes 96 horas. Lo anterior prende alertas entre la Asociación de Empresarios del Centro Histórico y Calle 59 y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados de Campeche Canirac, que acumulan, entre los dos, un promedio de 80 socios en el área del recinto amurallado y el malecón de la capital.

Rodrigo Bojórquez Ruiz, presidente de la Canirac en Campeche, estimó que en las últimas 24 horas reportaron varios bajones de luz, que aseguró impacta en el cuidado de los alimentos e insumos, pues hay establecimientos que no operan desde temprano y, al quedarse sin luz por lapsos de cuatro horas, pueden reportar graves afectaciones.

Destacó que están buscando acercamientos con la Comisión Federal de Electricidad CFE para buscar una solución en zonas comerciales, evitando así que los bajones del servicio ya no sean tan constantes.

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JGH