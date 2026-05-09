Nuevo líder de la CNC en Hecelchakán lanza reclamo por crisis del campo campechano

Fabián Beh Huchín recibe nombramiento como nuevo líder de la Confederación Nacional Campesina CNC en manos del dirigente del sector Federico Chan Caamal , quienes serán los defensores de la clase campesina marginada y explotada, dijo después de tomar protesta en un local particular ante el líder del PRI estatal Ricardo Medina Farfán , entre otros cenecistas que acudieron al llamado para fortalecer los lazos que une el partido.

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Nuestro partido no está muerto. Resurgiendo de nueva cuenta y este día asumo la responsabilidad de darle vida al movimiento campesino que hoy en día no es tomado en cuenta , y muchos programas se quedaron al olvido impactando el precio bajo del maíz y se derrumbó por culpa de las grandes empresas de las harineras de Yucatán , y las tortillas a 26 pesos el kilogramo, los granos básicos a 5 mil 100 la tonelada , un precio que no es redituable, aseguró el nuevo líder de la comunidad de Pomuch a donde tomó la protesta ante los líderes del estado.

Ricardo Medina, dirigente estatal del PRI, dijo que hay mucho problema en el campo , el sector campesino necesita voz para el apoyo, se dijo que habrá más pozos para el sector y no han hecho nada , y este organismo de la Confederación Nacional Campesina que dirige Federico Chan Caamal de Hopelchén será una mancuerna con Hecelchakán quienes van a alzar la voz para defender este sector , aseguró ante decenas de pobladores que asistieron y fueron testigos del evento.

Ricardo Medina dijo que el estado es inseguro, pues solo este jueves hubo 7 ejecutados en el estado y en la noche otro caso , 4 de ellos por Xpujil a Dzibalchén quienes fueron acribillados , otros en Escárcega y en el estado de Campeche es una clara muestra que en el estado no estamos seguros , y la Secretaría de Seguridad Estatal no están dando resultados y es por ello ya se salió de control los asesinatos algo que nunca se había dado , explicó ante los asistentes y es de pensar qué hacer porque se está agravando , explicó después de la toma de protesta de Fabián Beh Huchín.

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JGH