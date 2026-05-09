Crisis petrolera sigue golpeando en Carmen: trabajadores ganan demandas, pero no reciben dinero

La crisis económica derivada de la situación petrolera continúa afectando fuertemente tanto a empresas como a trabajadores, provocando un incremento en conflictos laborales y dificultades para que los empleados puedan cobrar indemnizaciones tras ganar demandas, afirmó el presidente del Colegio de Abogados de Ciudad del Carmen, Manuel Jesús Moreno Zavala.

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Explicó que durante los últimos años la ciudad ha dependido en gran medida de la actividad petrolera y de empresas vinculadas a Petróleos Mexicanos (PEMEX). Esta situación ha generado constantes inconformidades entre patrones y trabajadores debido a despidos, falta de liquidez y problemas financieros en compañías proveedoras.

Moreno Zavala indicó que actualmente muchas empresas enfrentan serias complicaciones económicas. Aunque en algunos casos existe disposición para pagar liquidaciones o resolver conflictos, simplemente no cuentan con recursos suficientes para cumplir con los laudos emitidos por las autoridades.

Esta situación provoca que numerosos trabajadores ganen legalmente sus demandas pero no logren cobrar las indemnizaciones correspondientes. Esto se debe a que algunas compañías abandonan la ciudad, carecen de bienes embargables o mantienen múltiples juicios y cuentas previamente aseguradas.

El abogado detalló las siguientes cifras sobre la efectividad de estos procesos:

De cada diez casos laborales, la mayoría son favorables para los trabajadores .

. Únicamente entre dos y cuatro personas logran cobrar efectivamente sus pagos .

logran cobrar efectivamente sus pagos . El resto de los afectados enfrenta largos procesos sin resultados inmediatos.

Asimismo, comentó que aunque existen mecanismos legales como embargos, en muchos casos las empresas no tienen domicilio fiscal en Carmen o sus cuentas ya se encuentran comprometidas. Agregó que se ha escuchado con mayor frecuencia casos donde la compañía anuncia su cierre, despide al personal y desaparece. Es ahí donde el trabajador se queda de brazos cruzados, pues no existe a quién cobrarle.

Finalmente, reconoció que aunque anteriormente demandar a una empresa representaba una garantía para obtener una liquidación, actualmente la crisis económica y la disminución de contratos relacionados con PEMEX han cambiado el panorama laboral y jurídico en la región.

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JGH