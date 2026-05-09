Jóvenes emprendedores ofrecen regalos accesibles para consentir a mamá en Hecelchakán

Numerosos jóvenes emprendedores ofertan regalos en los bajos del palacio municipal para las madres para este 10 de mayo, con precios accesibles desde un perfume, flores, bolsas, ropa, carteras, entre otras cosas que le va a gustar a mamá, dijo Elian David Ávila, quien tiene domicilio en el barrio La Conquista a donde vende todo tipo de perfumes de frambuesa; Teresita Canul Poot del barrio San Antonio y Eunice Sulub Uc del barrio San Francisco.

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Los bajos del palacio municipal fue sede para la oferta para la patrona de la casa quien se merece el mejor regalo, ya que una madre es considerada una reina del hogar quien es la que da el ejemplo, quien se desveló por sus hijos pequeños, cuando se enferma un hijo es quien busca todos los remedios y de último los estudios que se le ofreció a nuestros hijos, y hoy no se debe escatimar por el precio de cada regalo ya que la madre merece mucho más.

Los bajos del Palacio Municipal se llenaron de puestos y promociones. / Jorge Amado Caamal

Elian David Ávila es médico general pero le gusta ser emprendedor y vende crema de maracuyá para la mano, crema para el cuerpo de frambuesa de pimienta rosa, de ciruela y de flor de vainilla; también tiene perfumes a 150 pesos, perfume para damas de 600 pesos ahora lo damos a 409 pesos, y tiene su domicilio al lado de la gasera Z de La Conquista y externó que todos los precios los bajaron para que mamá tenga su regalo.

Eunice Sulub dijo vender carteras de a 130 pesos, también tiene de la económica a 90 pesos, bultos de 395, y es primera vez que los jóvenes compraron para vender en este día; dijeron que es un grupo de jóvenes quienes inician con el pie derecho ya que varios ya solicitaron sus carteras, perfumes y ramos de rosas hechos a mano de a 300 pesos y son muy finos, lo que puede quedar grabado para un recuerdo de mamá la autora de nuestros días, aseguró.

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Otros comercios de ropa siguen abiertos como la zapatería El Quemazón; los comercios en el mercado como las flores de doña Narcisa dijo que muy lento sale y esperan que en la noche y mañana domingo mejore la venta, ya que las inversiones son mayores, estimaron.

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JGH