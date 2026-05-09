Ciudad del Carmen quiere impulsar su turismo con ayuda de influencers y creadores digitales

Durante la reinstalación del Consejo Consultivo Municipal de Turismo, se abordaron estrategias para fortalecer la promoción turística, la infraestructura y la diversificación económica del municipio, confirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Carmen CCEC, Encarnación Cajún Uc. La reunión permitió establecer una coordinación más cercana con las autoridades estatales para impulsar proyectos de desarrollo.

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El líder de la cúpula empresarial indicó que actualmente la promoción turística de Ciudad del Carmen comienza a tener mayor presencia a nivel estatal y nacional, destacando que ya se proyectan imágenes de la isla en espacios como el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Reconoció que Carmen todavía enfrenta importantes retos en materia de infraestructura, conectividad y fortalecimiento de negocios turísticos.

Sin embargo, aunque existen programas de apoyo impulsados por instancias como la Secretaría de Desarrollo Económico y Bancampeche, enfocados en micro, pequeños y medianos empresarios, se reconoció que muchos requisitos siguen siendo difíciles de cumplir para negocios con complicaciones financieras. Cajún Uc explicó que el Consejo realizará seis reuniones anuales para dar seguimiento a proyectos y avances, manteniendo un acercamiento periódico con la Secretaría de Turismo estatal.

Asimismo, durante la primera reunión tras la toma de protesta, los asistentes coincidieron en que la ciudad debe comenzar a cambiar gradualmente su dependencia económica del sector petrolero y apostar por actividades alternas como el turismo, aunque admitieron que el destino aún se encuentra en una etapa inicial.

Durante la reunión también se habló sobre nuevas estrategias de promoción digital, incluyendo la posibilidad de atraer influencers y creadores de contenido para posicionar a Ciudad del Carmen en plataformas digitales a nivel nacional e internacional. El representante empresarial señaló que el éxito de la estrategia dependerá de la participación de empresarios, prestadores de servicios y ciudadanía, quienes deberán fortalecer la atención y hospitalidad hacia los visitantes.

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JGH