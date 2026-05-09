Vecinos combaten incendio con cubetas para evitar tragedia en Sabancuy

El sábado en la mañana se incendió un patio baldío a un lado del campo La Rosita, en la colonia Banco de Piedra, por lo que vecinos tuvieron que apoyar a apagar el fuego con cubetas para que no fuera a llegar a las casas que estaban cerca.

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El incendio fue provocado alrededor de las 11:00 horas debido a que el monte estaba seco y alguna persona tiró una colilla de cigarro encendida, por lo que de inmediato se empezó a quemar el monte y, con el viento, cobró fuerza para ir hacia los patios cercanos, por lo que los vecinos apoyaron con cubetas para tratar de sofocar el fuego.

Los vecinos llamaron a Protección Civil de la localidad para que llevaran la pipa de agua para apagar el fuego, sin embargo, la ayuda no llegaba, por lo que con cubetas seguían tratando de controlar el incendio, ya que había varias casas cercanas y podría llegar hasta los tanques de gas y provocar una desgracia.

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JGH