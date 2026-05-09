México registra siete muertes por calor extremo en 2026; Salud alerta por aumento de casos

La temporada de calor 2026 ya dejó siete personas muertas en México debido a afectaciones relacionadas con temperaturas extremas, de acuerdo con el más reciente informe semanal de daños a la salud emitido por la Dirección General de Epidemiología.

El reporte, con corte al 6 de mayo y correspondiente a la Semana Epidemiológica 17, señala que en el país se han contabilizado 296 casos asociados a golpes de calor, deshidratación y quemaduras provocadas por las altas temperaturas.

Según el documento oficial, las siete defunciones registradas hasta el momento estuvieron relacionadas con golpe de calor. Chiapas encabeza la lista con dos fallecimientos, mientras que Baja California, Campeche, Guerrero, Quintana Roo y Sonora reportaron un caso cada uno.

Golpe de calor concentra la mayoría de afectaciones

El informe detalla que de los 296 casos reportados en el territorio nacional, 159 corresponden a golpe de calor, 111 a deshidratación y 26 a quemaduras.

Las entidades con mayor número de casos son Jalisco con 44, Tabasco con 42, Morelos y Oaxaca con 28 cada uno, además de Sonora con 21 casos acumulados.

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Las autoridades sanitarias advirtieron que la onda de calor continuará afectando gran parte del país, especialmente regiones del norte, centro y sureste, donde se prevén temperaturas superiores a los 40 grados Celsius.

SMN prevé temperaturas superiores a 45 grados

El informe epidemiológico retoma datos del Servicio Meteorológico Nacional, que alertó sobre temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius en regiones de San Luis Potosí y Guerrero.

Además, estados como Sinaloa, Durango, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán podrían registrar temperaturas de entre 40 y 45 grados durante los próximos días.

La Secretaría de Salud recomendó evitar exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, considerados grupos vulnerables frente a las altas temperaturas.

El informe epidemiológico retoma datos del Servicio Meteorológico Nacional, que alertó sobre temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius / Dirección General de Epidemiología

Autoridades mantienen vigilancia epidemiológica

La Secretaría de Salud mantiene activo el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, mediante el cual monitorea casos y defunciones relacionados con la actual temporada de calor.

Especialistas alertaron que las condiciones climáticas extremas podrían incrementar el número de casos en las próximas semanas, por lo que insistieron en seguir las recomendaciones de protección civil y salud pública para prevenir riesgos.

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