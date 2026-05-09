Trágico hallazgo en Campeche: madre visita a su hijo y lo encuentra sin vida dentro de su casa

Un hombre de 39 años fue encontrado sin vida en el interior de un predio ubicado en la privada de la calle 20 de la comisaría de Chiná. El hallazgo ocurrió luego de que la madre de la víctima acudiera a visitarlo al no lograr comunicarse con él mediante llamadas y mensajes.

Noticia Destacada Vecinos combaten incendio con cubetas para evitar tragedia en Sabancuy

Al ingresar al domicilio, la mujer encontró a su hijo colgado, por lo que dio aviso a las autoridades y cuerpos de emergencia, quienes confirmaron el fallecimiento.

El hombre fue identificado con las iniciales L.F.C.H., quien vivía solo.

Elementos de seguridad acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense, SEMEFO.

Este hecho representó el segundo caso de suicidio registrado en menos de 12 horas.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH