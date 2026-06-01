Motociclista lesionado tras choque en Campeche

Un motociclista resultó lesionado luego de impactarse contra un automóvil cuyo conductor realizaba una maniobra para ingresar al garaje de un predio ubicado en la colonia Presidentes de México, en los límites con Quinta Hermosa.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Francisco I. Madero, donde el motociclista no logró evitar el choque contra la unidad cuando esta efectuaba la vuelta para entrar al domicilio, por lo que terminó proyectado contra el pavimento y con diversas lesiones.

Vecinos dieron aviso a los números de emergencia, llegando elementos policiacos y paramédicos para brindarle atención al motociclista, quien fue estabilizado en el lugar, mientras las autoridades realizaron las diligencias para el deslinde de responsabilidades.