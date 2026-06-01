Bloqueo sindical detiene ampliación de carretera Villahermosa–Escárcega

Respaldados por una persona con supuesto nombramiento emitido por la Confederación de Trabajadores de México (CTM) nacional, esta tarde bloquearon los trabajos de ampliación de la carretera federal Villahermosa–Escárcega, tramo ejido kilómetro 36, perteneciente al municipio de Escárcega.

Según el grupo inconforme, exigen ser incorporados a los trabajos de transporte de material en la construcción, pero no cuentan con el reconocimiento de las organizaciones sindicales de la CTM y de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), que desde hace más de 40 años mantienen presencia en el municipio.

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El bloqueo carretero alcanzó hasta el Entronque de la carretera hacia División del Norte, impidiendo que camiones con carga de material pudieran ingresar o salir, lo que detuvo el avance de la obra.

Los volqueteros afiliados a la CTM y CNOP mostraron su inconformidad, señalando que no reconocen a ninguna otra agrupación o sindicato que pretenda asumir dirigencias, cuando los miembros legítimos han pertenecido por décadas a estas organizaciones.

Para evitar que el problema se salga de control, hicieron un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que no validen a grupos sin reconocimiento sindical.

Ante estas protestas, los trabajos de ampliación de la carretera federal Villahermosa–Escárcega quedaron suspendidos, y hasta el momento no existe información sobre si los representantes de las empresas constructoras o sindicatos han actuado para resolver el conflicto.