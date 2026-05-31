Choque por alcance genera percance sobre la avenida Ramón Espínola en Campeche

Un hecho de tránsito se registró sobre la avenida Ramón Espínola donde se vieron involucrados una camioneta particular y una combi, dejando como saldo daños materiales en ambas unidades y varias personas levemente lesionadas.

De acuerdo con el reporte, la camioneta se encontraba circulando sobre la mencionada avenida en dirección hacia Siglo XXIII cuando realizó su alto correspondiente al cruce peatonal frente al súper Willys, momento cuando la combi impacta por alcance desde la parte trasera dañando considerablemente la cajuela del vehículo y dejando a varias personas lesionadas por el conocido “efecto látigo”.

Al sitio se presentaron paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) para brindarle atención a quienes manifestaron lesiones tras el percance, sin que fuera necesario trasladar a nadie al hospital, así como oficiales de la Policía Estatal para tomar conocimiento del hecho.

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Tras varios minutos de dialogo entre los conductores involucrados y los elementos estatales, finalmente la aseguradora de uno de ellos se presentó en el sitio para realizar las diligencias correspondientes a la reparación de los daños causados durante el incidente.

Tras no registrarse mayores inconformidades, los involucrados sellaron un acuerdo sin necesidad de trasladar el caso hacia el Ministerio Público, por lo que, tras acabar con los informes, las autoridades se retiraron del sitio.