Clima en Campeche 11 de junio: Remanentes de “Cristina” dejarán lluvias fuertes y tormentas eléctricas

Las regiones Suroeste, Oriente y Centro del estado de Campeche se verán afectadas por tiempo inestable con temperaturas de cálidas a calurosas, cielo nublado y lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento. Esto se debe a la interacción entre un canal de baja presión con una circulación ciclónica en niveles altos, junto con una vaguada sobre la región peninsular, el ingreso de aire húmedo y la circulación asociada a los remanentes de la Tormenta Tropical Cristina.

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Por lo anterior, durante los próximos días se espera un incremento en el potencial de lluvias en la entidad, las cuales se presentarán de moderadas a fuertes, con algunas muy fuertes puntuales, acompañadas por vientos de componente Este y Noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que irán desde los 30 hasta los 50 kilómetros por hora en la región.

Asimismo, se prevé una regulación en las temperaturas del estado. La máxima esperada será de 33 a 38 grados durante la tarde, pasando a una mínima de 21 a 26 grados por la noche y en el transcurso de la madrugada, refrescando gracias al potencial de precipitaciones.

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam), la presencia de esta vaguada, junto con los posibles remanentes del ciclón tropical Cristina provenientes del Océano Pacífico, mantendrán la constante de tiempo inestable en la región de la Península de Yucatán durante los siguientes días.

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JGH