Vecinos de Calax denuncian riesgo por ganado suelto en carretera

Habitantes de la región exigieron a los productores pecuarios reparar con urgencia las cercas de sus predios ante la constante presencia de ganado suelto en la carretera que conduce al ejido Calax, situación que representa un grave peligro de sufrir accidentes para decenas de automovilistas que transitan por esta región.

Joaquín Hernández Juárez, residente de Calax, denunció que los alambrados de los ranchos ubicados a los costados de la vía se encuentran en pésimas condiciones, lo que permite que los animales escapen continuamente hacia la superficie de rodamiento por la falta de vigilancia de sus dueños.

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Explicó que a lo largo de los 19 kilómetros que separan a la villa con dicho poblado, el riesgo de impactar contra una vaca es latente en cualquier momento, por lo que demandó a los propietarios asumir su responsabilidad y costear los daños materiales en caso de un percance.

A la problemática de los animales se suman las malas condiciones de la infraestructura vial, pues la carretera es angosta y cuenta con múltiples baches. Esta situación obliga a los conductores a circular a velocidades muy bajas y orillarse al extremo cuando se encuentran con vehículos de frente para evitar choques frontales.

Los pobladores señalaron que este abandono de las autoridades y la falta de mantenimiento en los cercos ganaderos son fallas persistentes desde hace varios años sin recibir atención.

La urgencia de una intervención radica en la alta movilidad de la zona, ya que en el ejido habitan cerca de 200 personas que viajan constantemente a Sabancuy para abastecerse de mercancía, recibir atención médica o realizar trámites debido a la escasez de servicios básicos en esta localidad rural.

Ante esto, los usuarios de la ruta solicitaron de manera formal a las autoridades la ampliación del camino, el bacheo inmediato de la carpeta asfáltica y una regulación estricta para los ganaderos locales antes de que ocurra una lamentable tragedia.