Intentan robar por cuarta vez en instalaciones de Salud Municipal de Tenabo

Por cuarta ocasión, sujetos intentaron cometer un robo en las instalaciones de la Coordinación Municipal de Salud, lo que ha generado preocupación entre las autoridades municipales debido a la recurrencia de estos hechos.

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De acuerdo con el secretario del Ayuntamiento, Juan Manuel Mena Uc, el presunto responsable ingresó al inmueble e intentó forzar accesos para sustraer objetos de valor. Sin embargo, no logró concretar el robo y huyó del lugar, dejando abandonada una bicicleta que fue asegurada por elementos policiacos.

El funcionario señaló que, además de este incidente, también se han registrado robos en la Unidad Deportiva 20 de Noviembre y en la cancha de usos múltiples de San Pedro, situación que motivó la instalación de sistemas de videovigilancia en diversos espacios públicos del municipio.

Indicó que, gracias a las cámaras de seguridad, fue posible captar los movimientos del presunto responsable, quien habría intentado nuevamente ingresar a la Coordinación Municipal de Salud. No obstante, las ventanas ya contaban con protectores metálicos, lo que impidió que lograra su objetivo.

Las autoridades municipales informaron que mantienen un monitoreo permanente de las instalaciones públicas en coordinación con corporaciones policiacas y la Fiscalía, con el propósito de proteger el patrimonio del Ayuntamiento y dar seguimiento a los hechos denunciados.

Asimismo, advirtieron que cualquier acto que atente contra los bienes públicos será denunciado y sancionado conforme a la ley.

Finalmente, Juan Manuel Mena Uc exhortó a la ciudadanía a colaborar en el cuidado de los espacios públicos y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades correspondientes.

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JGH