Clima en Campeche este fin de semana: Siete municipios en alerta amarilla por lluvias fuertes

La Secretaría de Protección Civil advirtió que siete municipios de la entidad se encuentran en color amarillo en peligro medio ante las lluvias que se esperan para el fin de semana, mientras que seis en verde, son los que están pegados a las entidades de Yucatán y Quintana Roo, se ubican en peligro bajo.

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Los de mayor riesgo son Campeche, Seybaplaya, Champotón, Escárcega, Candelaria, Carmen y Palizada, mientras que los de menor peligro son Calkiní, Dzitbalché, Hecelchakán, Tenabo, Hopelchén y Calakmul son los de menor peligro.

Seis municipios permanecen en nivel de riesgo bajo. / Especial

Los municipios con peligro medio pueden recibir lluvias de 20 a 50 milímetros, mientras que los de riesgo bajo son de 10 a 20 milímetros el volumen de agua que pueden registrar en su territorio.

El pronóstico de la Seprocicam es que se tienen áreas de lluvia y actividad eléctrica sobre municipios de las regiones suroeste y sur del Estado, con desplazamiento gradual hacia municipios de la región Centro, lo que favorece en las próximas horas lluvias de moderadas a fuertes puntuales acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

Lo que favorece la formación de intervalos de chubascos entre los 5 y los 25 milímetros de altura dispersos sobre gran parte de la entidad.

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JGH