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Campeche / Sucesos

Motociclista lesionado tras choque con camioneta en Champotón

Un motociclista resultó lesionado tras un accidente con una camioneta Nissan X-Trail en la avenida Colosio de Champotón; el percance dejó daños materiales menores.

Por Jorge May

10 de jun de 2026

1 min

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Accidente en avenida Colosio deja daños menores y un herido
Accidente en avenida Colosio deja daños menores y un herido

Movilización y presencia policial tras un hecho de tránsito que involucró a los guiadores de una camioneta Nissan X-Trail y una motocicleta FT-150, ambas con placas del Estado de Campeche, sobre la avenida Colosio, en la cabecera de Champotón.

El percance se registró en el carril interno de la avenida Colosio, a la altura de la calle 11, en la colonia El Aserradero.

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Trascendió que el accidente dejó daños materiales menores y a una persona lesionada, un masculino que viajaba en la motocicleta FT-150.

Por la posición de los vehículos, se presume que el conductor de la X-Trail, al querer incorporarse hacia el carril externo, fue impactado por la motocicleta en el lado izquierdo, a la altura de la salpicadera delantera.

Al lugar llegó la Policía Municipal (PM) de Champotón, que verificó el accidente y abordó a las partes involucradas. Una ambulancia del SAMU atendió al masculino policontundido. Se desconoce si el caso terminará en el Ministerio Público (MP) para deslindar responsabilidades.

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