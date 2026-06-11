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Campeche / Sucesos

Motociclista lesionado tras choque en colonia Esperanza

Un motociclista resultó con lesiones tras ser impactado por un automóvil cuyo conductor huyó del lugar.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

11 de jun de 2026

1 min

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Conductor huye tras accidente en avenida Concordia
Conductor huye tras accidente en avenida Concordia

Un motociclista resultó con diversas lesiones en el cuerpo tras verse involucrado en un hecho de tránsito registrado en las inmediaciones de la colonia Esperanza, donde fue impactado por un automóvil cuyo conductor decidió darse a la fuga.

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El percance ocurrió sobre la avenida Concordia entre la calle 13, cuando el guiador de la moto fue impactado por la parte trasera, generando que pierda el control y derrape varios metros, quedando a mitad de la arteria con golpes y heridas en distintas partes del cuerpo.

Al lugar arribaron paramédicos del sector salud para brindarle los primeros auxilios al lesionado, mientras familiares acudieron para acompañarlo, en tanto elementos policiacos abanderaron la zona e intentaron ubicar al conductor responsable, quien escapó del sitio tras provocar el accidente.

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