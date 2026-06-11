Clausuras escolares disparan hasta 50% las ventas de zapaterías en Hopelchén

En algunas zapaterías de la ciudad de Hopelchén, se han incrementado sus ventas en las últimas dos semanas hasta en un 50 por ciento, dado que muchos padres de familia se están preparando para las clausuras de fin del ciclo escolar 2025-2026, y se espera que las ventas aumenten aún más en los siguientes días conforme se acerquen las fechas de los eventos en las escuelas, principalmente de educación básica.

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En recorrido en algunos negocios del ramo en la cabecera, se pudo apreciar que esos negocios ya están bien surtidos ante la demanda de la gente por comprar los zapatos de sus hijos que egresarán del preescolar, primaria o hasta secundaria.

En conocida zapatería ubicada a un costado del mercado municipal en la colonia San Isidro, su propietaria Mariela Ayil señaló que, su principal demanda es el calzado escolar, para escoltas y también para caballeros desde el número 5 hasta el 8, y de igual manera para damas desde el número 3 al 5.

Expresó que, desde hace dos semanas, es decir en la segunda quincena del mes de mayo e inicio del mes de junio, los padres de familia se empezaron a preparar para la salida de sus hijos de las escuelas, e indicó, que sus ventas cada vez son mejores luego de que, desde la Feria de la Miel y el Maíz 2026 en el mes de abril, sus ventas cayeron considerablemente en un 70 por ciento en lo que restó de ese mes y casi todo el mes de mayo.

“Nuestras ventas obedecen más a zapatos de niños de kínder y de primaria, y nos surtimos con tiempo, entre uno y dos meses antes, y posiblemente tengamos que surtirnos una vez más antes que inicien las clausuras, porque la demanda así nos lo indica”, expresó doña Mariela.

Añadió que, los precios de los zapatos tanto para niños y niñas, como para damas y caballeros, tuvieron un incremento de entre el 5 y el 10 por ciento a comparación del año pasado.

La propietaria del negocio expresó, que hasta el momento sus ventas son regulares, y espera que sean mejores en los siguientes días, al tiempo que, indicó que hay promociones en el caso del paquete de zapatos para las escoltas tanto para niños como para niñas, se aplican descuentos porque son para grupos de seis y siete personas.

Agregó que, también tienen zapatos de folklor que son más para bailables, es decir, tiene calzado para toda la familia.

“Es parte de nuestra racha previo a la finalización del ciclo escolar, y la demanda de nuestro producto es para la clausura de fin de cursos en escuelas de educación básica”, expresó.

JGH