Ciudad del Carmen: Choque entre camionetas provoca bloqueo en Benito Juárez

Un percance vial entre dos camionetas particulares se registró en las inmediaciones de la colonia Benito Juárez, dejando como saldo daños materiales de consideración y afectaciones momentáneas a la circulación, sin que se reportaran personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle 19 con la ampliación de la calle 56, donde el conductor de una camioneta Nissan Magnite color naranja, con placas DJC-241-C del estado de Campeche, presuntamente no guardó la distancia de seguridad adecuada, lo que provocó que colisionara por alcance contra una camioneta Changan color azul, con matrícula YZV-063-G del estado de Yucatán.

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Tras el impacto, ambas unidades sufrieron daños materiales regulares y quedaron parcialmente atravesadas sobre la vialidad, generando el bloqueo temporal del tránsito vehicular en la zona.

Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia. Al lugar arribaron ajustadores de aseguradoras y peritos de Tránsito Municipal, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.

Luego de varios minutos de diálogo entre las partes involucradas, se logró llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados. Posteriormente, las unidades fueron retiradas y orilladas para liberar la vialidad y permitir que el flujo vehicular volviera a la normalidad.