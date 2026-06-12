Choque menor afecta tránsito en Periférica Norte

Un ligero accidente vial entre dos vehículos particulares generó daños materiales menores y afectaciones momentáneas a la circulación sobre una de las principales arterias de la ciudad, sin que se reportaran personas lesionadas.

El percance ocurrió sobre la avenida Periférica Norte, a la altura de la calle Insurgentes, en la colonia del mismo nombre. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor de un automóvil Chevrolet Sonic color negro, con placas DJH-122-C del estado de Campeche, transitaba con dirección hacia el Panteón Nuevo.

Sin embargo, al aproximarse a un tope peatonal, el automovilista no guardó la distancia de seguridad adecuada y terminó impactando la parte trasera de un automóvil Suzuki color rojo, con placas DHW-313-B del estado de Campeche, que circulaba en la misma dirección y había reducido su velocidad para cruzar el reductor vial.

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Tras el impacto, ambas unidades quedaron detenidas sobre uno de los carriles de circulación, ocasionando un bloqueo parcial de la vialidad y complicaciones para los automovilistas que transitaban por la zona.

Minutos después arribaron ajustadores de aseguradoras y peritos de Tránsito, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes. Luego de dialogar y evaluar los daños ocasionados, los conductores lograron llegar a un acuerdo para la reparación de las afectaciones materiales.

Afortunadamente, el accidente no dejó personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia, limitándose el incidente únicamente a daños materiales y afectaciones temporales al flujo vehicular.