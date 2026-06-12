Aulas completamente vacías: Fuertes lluvias causan ausentismo escolar en Hopelchén

Las lluvias registradas desde la noche del jueves provocaron un ausentismo de hasta el 100 por ciento en escuelas de nivel básico y preescolar de la región de Los Chenes, luego de que numerosos padres de familia decidieran no enviar a sus hijos a clases para evitar que se enfermaran.

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Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 22:30 horas del jueves y se prolongaron hasta las 03:00 de la madrugada de este viernes. Sin embargo, antes de las 06:00 horas volvió a llover, situación que llevó a muchos padres de familia, principalmente de nivel secundaria, a acordar mediante grupos de WhatsApp no enviar a sus hijos a la escuela “Dr. Luis Álvarez Buela” de la ciudad de Hopelchén.

En la escuela primaria “Presidente Lázaro Cárdenas”, turno matutino, se registró una inasistencia total. Su director, Jorge Gabriel Pech Tzec, informó que los 350 alumnos inscritos no acudieron al plantel debido a las condiciones climáticas.

Señaló que el personal docente asistió de manera normal y aprovechó la jornada para avanzar en actividades administrativas relacionadas con el cierre del ciclo escolar 2025-2026.

El directivo destacó que existe una buena coordinación entre la dirección, los docentes y la sociedad de padres de familia, por lo que comprendieron la decisión de no exponer a los estudiantes a las lluvias, especialmente ante la cercanía de los eventos de clausura.

En la secundaria “Dr. Luis Álvarez Buela” sí hubo clases, aunque con una asistencia mínima. Algunos estudiantes de comunidades cercanas utilizaron el transporte escolar, pero fueron pocos los que acudieron.

También trascendió que docentes informaron a través de grupos de WhatsApp que los alumnos cuyos padres decidieran no enviarlos a clases no serían sancionados con faltas.

De igual manera, los jardines de niños “Costa Rica”, “Adela Calderón de la Barca” y “Fray Alonso de la Vera Cruz” reportaron una marcada ausencia de estudiantes.

De acuerdo con reportes meteorológicos, las lluvias registradas durante la noche del jueves y la madrugada del viernes fueron ocasionadas por la interacción de una amplia zona de baja presión ubicada sobre la Bahía de Campeche y el Golfo de México, junto con una vaguada extendida sobre la Península de Yucatán.

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JGH