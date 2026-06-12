Síguenos

Última hora

Entretenimiento

¿Se cayó Facebook, Instagram y WhatsApp hoy 12 de junio? Usuarios reportan fallas

Quintana Roo

Lluvias y escurrimientos de Campeche y Yucatán llegan hasta la comunidad de Santa Gertrudis, Quintana Roo

La localidad ubicada en el municipio de José María Morelos, causando preocupación entre los habitantes.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

12 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

En el área afectada existen al menos otros cinco ranchos dedicados a la ganadería, cuyos propietarios también podrían verse obligados a mover sus animales
En el área afectada existen al menos otros cinco ranchos dedicados a la ganadería, cuyos propietarios también podrían verse obligados a mover sus animales / Lusio Kauil

Las intensas lluvias registradas en los últimos días han provocado que agua proveniente de los estados de Campeche y Yucatán comience a ingresar a la zona de ranchos ubicada en la comunidad de Santa Gertrudis, generando preocupación entre productores ganaderos ante el riesgo de inundaciones.

El propietario de uno de los ranchos afectados, Paulino May Mukul, informó que, de continuar las precipitaciones, el nivel del agua podría alcanzar la carretera vecinal que conecta a Santa Gertrudis con la comunidad de Candelaria.

La Onda Tropical 6 mantendrá condiciones de inestabilidad durante los próximos tres días; prevén precipitaciones y rachas de viento

Noticia Destacada

Mal clima cierra 9 playas de Cancún; suspenden actividades escolares y náuticas en Lázaro Cárdenas

Ante el avance del agua, el ganadero inició el traslado de más de un centenar de animales hacia zonas más altas, ya que los potreros donde permanecían comienzan a quedar cubiertos por el agua.

Indicó que en el área afectada existen al menos otros cinco ranchos dedicados a la ganadería, cuyos propietarios también podrían verse obligados a mover sus animales si continúa incrementándose el nivel del agua en los próximos días.

Los productores recordaron que una situación similar ocurrió en el año 2020, cuando las inundaciones obligaron a realizar la evacuación de ganado con apoyo de embarcaciones, debido a que los caminos de acceso quedaron cubiertos por el agua.

La preocupación entre los rancheros aumenta conforme continúan las lluvias, ya que temen que se repita el escenario de hace cinco años y las afectaciones alcancen nuevamente a la actividad ganadera de la región.

Te puede interesar