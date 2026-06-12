Lluvias y escurrimientos de Campeche y Yucatán llegan hasta la comunidad de Santa Gertrudis, Quintana Roo

Las intensas lluvias registradas en los últimos días han provocado que agua proveniente de los estados de Campeche y Yucatán comience a ingresar a la zona de ranchos ubicada en la comunidad de Santa Gertrudis, generando preocupación entre productores ganaderos ante el riesgo de inundaciones.

El propietario de uno de los ranchos afectados, Paulino May Mukul, informó que, de continuar las precipitaciones, el nivel del agua podría alcanzar la carretera vecinal que conecta a Santa Gertrudis con la comunidad de Candelaria.

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Ante el avance del agua, el ganadero inició el traslado de más de un centenar de animales hacia zonas más altas, ya que los potreros donde permanecían comienzan a quedar cubiertos por el agua.

Indicó que en el área afectada existen al menos otros cinco ranchos dedicados a la ganadería, cuyos propietarios también podrían verse obligados a mover sus animales si continúa incrementándose el nivel del agua en los próximos días.

Los productores recordaron que una situación similar ocurrió en el año 2020, cuando las inundaciones obligaron a realizar la evacuación de ganado con apoyo de embarcaciones, debido a que los caminos de acceso quedaron cubiertos por el agua.

La preocupación entre los rancheros aumenta conforme continúan las lluvias, ya que temen que se repita el escenario de hace cinco años y las afectaciones alcancen nuevamente a la actividad ganadera de la región.