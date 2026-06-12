Motociclista lesionado en accidente en la colonia Centro de Ciudad del Carmen

Un motociclista resultó lesionado y tuvo que ser trasladado a un hospital por paramédicos de Protección Civil, luego de verse involucrado en un accidente vial registrado la mañana de este viernes en calles de la colonia Centro.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 35 y 38, donde, de acuerdo con información recabada en el lugar, un joven circulaba con aparente preferencia sobre la calle 35 a bordo de una motocicleta tipo Cross Vento, color negro con rojo y sin placa de circulación.

Al mismo tiempo, sobre la calle 38 avanzaba el conductor de una motocicleta Italika, color negro con gris, con placas 31GUM5 del Estado de Campeche. Presuntamente, este último no respetó la preferencia de paso y se incorporó al cruce sin tomar las debidas precauciones.

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La maniobra provocó que el conductor de la motocicleta Vento frenara bruscamente para evitar el impacto directo; sin embargo, perdió el control de la unidad y terminó derrapando. El otro motociclista también cayó al pavimento, por lo que ambos resultaron con diversos golpes y lesiones.

Vecinos y testigos solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia, arribando al sitio paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron atención prehospitalaria a los involucrados. Tras la valoración médica, determinaron trasladar al conductor de la motocicleta Vento a un hospital debido a una lesión en una pierna.

Pese a lo ocurrido, los involucrados decidieron no esperar la llegada de los peritos de Tránsito Municipal y optaron por retirar las motocicletas del lugar, acordando que cada uno asumiría los daños y lesiones sufridas durante el percance.