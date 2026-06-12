“El Chapo” Guzmán pide ayuda a Sheinbaum para ser extraditado a México en nuevas cartas

Joaquín “el Chapo” Guzmán envió dos nuevas cartas a autoridades judiciales de Estados Unidos, en las que insiste en defender su inocencia y solicita la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ser extraditado a México.

Las misivas, escritas en inglés y fechadas el 2 y 4 de junio, fueron recibidas el día 10 por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

Con estos documentos, el exlíder del Cártel de Sinaloa suma nuevos intentos para cuestionar su condena y pedir que se revise su situación legal.

Guzmán Loera cumple sentencia en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, considerada una de las cárceles más restrictivas de Estados Unidos.

¿Qué pidió “el Chapo” Guzmán en sus nuevas cartas?

En la primera carta, Joaquín Guzmán pidió que se revise la política de extradición aplicada en su caso. El narcotraficante sostuvo que se le negó la posibilidad de atender este tema antes de comparecer ante la corte, lo que, desde su perspectiva, representó una violación a sus derechos.

También solicitó la intervención de Claudia Sheinbaum para iniciar gestiones que permitan su regreso a México. En el mismo documento, afirmó que durante su juicio no se presentaron pruebas suficientes para sostener la sentencia en su contra.

Noticia Destacada ¿Qué dicen las nuevas cartas que El Chapo Guzmán envió a la corte de Brooklyn y qué pide?

Guzmán Loera sostuvo que se le atribuyeron hechos de violencia que, según él, no fueron probados en la corte.

¿Qué denunció sobre su juicio en Estados Unidos?

En la segunda carta, “el Chapo” Guzmán afirmó que habría existido una presunta intimidación al jurado para emitir un veredicto de culpabilidad en su contra.

El exlíder criminal pidió una nueva oportunidad para demostrar que su sentencia fue incorrecta y reiteró que busca recuperar su libertad mediante recursos ante autoridades estadounidenses.

También solicitó que se analice la posibilidad de recibir visitas en la prisión ADX Florence, donde permanece recluido desde su condena.

El 'Chapo' Guzmán pide de nuevo ayuda a Sheimbaum para que interceda en su repatriación a México /internacional/chapo-guzman-pide-nuevo-ayuda-sheimbaum-para-que-interceda-su-repatriacion-mexico_6982747_0.html https://t.co/wHg7xckl8y — 20minutos USA (@20mUsa) June 12, 2026

¿Cuántas cartas ha enviado Joaquín Guzmán?

Estas dos nuevas misivas corresponden a las cartas número 15 y 16 que Joaquín Guzmán Loera ha enviado a autoridades de Estados Unidos como parte de sus intentos por impugnar su condena.

Hasta ahora, no se ha informado si la corte dará entrada a sus nuevos planteamientos ni si el gobierno de México responderá a la petición dirigida a Claudia Sheinbaum.

El caso vuelve a colocar en la discusión pública la situación legal de Guzmán Loera, quien fue extraditado a Estados Unidos y posteriormente condenado por delitos relacionados con narcotráfico.

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