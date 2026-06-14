Campechanos pasan más de 24 horas sin luz en la colonia 20 de Noviembre

En la colonia 20 de Noviembre en Campeche continúan las fallas en el servicio de energía eléctrica; tan solo en el último día se quedaron sin servicio por más de 24 horas. Hasta ahora la situación sigue sin solucionarse en su totalidad.

El ciudadano Omar recordó que el servicio está fallando desde las 10 de la mañana del pasado 12 de junio, propiciando que en su hogar sufran algunas afectaciones, así como el riesgo de ver afectados sus alimentos o aparatos eléctricos.

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La comerciante Esmeralda destacó que esta situación le ha generado múltiples afectaciones y pérdidas económicas, pues al estar dedicada a la venta de pollo, algunos se han echado a perder junto con la inversión.

Por su parte, la señora Rubí criticó que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es bueno para cobrar, pero poco eficiente para atender los reportes, pues incluso se cansaron de hacer llamadas a la paraestatal, que en algunas ocasiones los dejó esperando hasta por más de cinco horas en el teléfono y no resolvieron nada.

Cabe recordar que esta es la segunda ocasión en menos de una semana que surgen quejas de los habitantes de la colonia 20 de Noviembre contra la Comisión Federal de Electricidad, pues apenas el pasado nueve de junio levantaron la voz por los constantes fallos e interrupciones en el servicio de energía que afecta la estabilidad de los hogares y de comercios.

En la fecha mencionada la principal petición de los colonos fue que haya nuevos transformadores en la zona, pues los existentes ya no se dan abasto ante la demanda de energía.

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Otras zonas afectadas

Además, otros ciudadanos que habitan en áreas cercanas señalaron que los problemas se han extendido a diferentes espacios habitacionales, como los asentamientos urbanos de Kalá y Ciudad Concordia.

Incluso, agregaron que ya se están percibiendo afectaciones en el servicio de suministro de agua potable debido a las suspensiones y variaciones en el servicio de energía eléctrica que impide el buen funcionamiento del sistema de bombeo.