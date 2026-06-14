Con vaquería, procesión y cabeza de cochino, celebran a San Feliciano en Campeche

Con novenas, procesión, cabeza de cochino, vaqueria y pesquisa de gallos es como vecinos del barrio festejaron a San Feliciano santo patrono del que antes era conocido como pueblo viejo, finalizando de esta forma las actividades que programo el comité organizador quienes conformaron para el rescate de esta añeja tradición que por mas de 20 años se había dejado de hacer por un lamentable accidente ocurrido cuando se realizaba la tradicional corrida en el 90 sin embargo se volvió a retomar estas actividades.

Las actividades iniciaron a eso de las 21 horas con la novena el cual fue dirigida por las regaderas de la colonia, y finalizo después de la media noche con la magna Vaquería el cual se realizo en el interior de la cancha de usos múltiples del barrio donde llegaron diferentes grupos jaraneros quienes acudieron a la invitación de estos organizadores quienes año con año se esmeran con realizar cada vez con mejores sorpresas estos festejos al santo patrono de su colonia donde muchas familias llegan para disfrutar de la fiesta patronal a San Feliciano.

Después del rosario se llevo a cabo la tradicional procesión el cual estuvo acompañado por la tradicional cabeza de cochino y la charanga, donde las familias que acompañaron al santo patrono portando su trajes tradicionales que combinaron con las flores que adornaron el altar de las tres cruces del santo patrono a quien cada año festejan con mucha fe y devoción donde las familias de manera voluntaria donan dinero en efectivo y especie ya que después de la procesión se lleva a cabo la repartición de platillos para todos los presentes.

En esta ocasión al finalizar las actividades religiosas y la repartición del refrigerio se llevo a cabo la quema de fuegos artificiales y de los tradicionales toritos donde el humo origino que los mosquitos huyeran, después se llevo a cabo el tradicional gallo donde la familia que logró atrapar el gallo el año pasado regreso dos gallos el cual fue soltado en la cancha y la familia que lo atrapara regresaría dos gallos el próximo año para los festejos asi mismo se entregaron las rayadas y la cabeza de cochino donde el próximo año todos los que agarraron tendrán que regresar el doble para un mejor festejo.

Al finalizar estas actividades ancestrales se llevo a cabo la tradicional vaquería donde varias academias de jarana participaron donde incluso se conto con la presencia de la embajadora de la feria Cultural y Artesanal Fátima Ek Uicab quien inicio esta tradicional vaquería.