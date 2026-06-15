Ayuntamiento de Campeche acumula 18 días sin informar sobre estado de las calles

Han pasado 18 días desde que regidores del Cabildo de Campeche urgieron información al Ayuntamiento respecto a las condiciones en que se encuentran las calles del municipio. Desde el pasado 28 de mayo a la fecha, la autoridad municipal sigue sin rendir un informe, a pesar de la preocupación expresada por los cabildantes de Morena y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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Los regidores Fernando Miguel, Ana Hilda Gómez y Ricardo Medina señalaron que no solo se trata de la situación del pavimento, pues en los recorridos cercanos con los ciudadanos, muchos han expresado sus quejas por diversas problemáticas que afectan los servicios básicos.

Algunas de estas demandas están relacionadas de manera directa con las fallas en el acceso al servicio de agua potable, la falta de alumbrado público y el nulo mantenimiento de parques y jardines; los vecinos incluso manifestaron que no han visto operar a las unidades del programa "Go Verdi" en acciones de limpieza o bacheo.

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JGH