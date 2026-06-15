Alerta ambiental en Atasta: Detectan devastación de 10 mil hectáreas de mangle negro

En la región de Atasta se registra una afectación de 10 mil hectáreas de manglares a consecuencia de la salinidad del agua y del uso de fertilizantes con agroquímicos, lo que devastó la extensión de mangle negro que actualmente se encuentra en etapa de restauración para su preservación.

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La Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (Semabicce) destinó un millón 800 mil pesos para el estudio que permitió descubrir que un escarabajo provoca el daño en la zona. La alta concentración de sal del agua de mar, combinada con los químicos de los cultivos que terminaban en el área, propiciaron la proliferación del insecto que se alimentaba de la madera.

Sobre el método para lograr la recuperación del área, se generó un debate entre ingenieros forestales y ecólogos para consensuar el mecanismo a instrumentar para erradicar la destrucción del ecosistema; finalmente, se acordó la restauración del flujo hídrico para evitar que el agua salada continúe ingresando a la región, además de concientizar a los productores para frenar los escurrimientos de químicos provenientes de la agricultura y la ganadería.

La titular de la Semabicce, Jocelyn Durán Murrieta, explicó que la rehabilitación del agua estará a cargo de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la cual implementará el proyecto hídrico con apoyo de la brigada de la administración estatal en San Antonio Cárdenas, con el objetivo de eliminar los factores biológicos que ocasionan el deterioro en la región de los manglares.

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JGH