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Accidente en el Periférico de Campeche, entronque a Castamay, paraliza la salida a Mérida

Un accidente registrado en el Periférico de Campeche, cerca del entronque a Castamay, provocó el cierre temporal de la circulación; no hubo personas lesionadas.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

15 de jun de 2026

1 min

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Cierran tramo del Periférico de Campeche tras accidente cerca de Castamay
Cierran tramo del Periférico de Campeche tras accidente cerca de Castamay / Alex Pech

La circulación fue cerrada de manera temporal en la salida 6 del Periférico Pablo García y Montilla, a la altura del kilómetro 21 de la carretera Campeche-Mérida, en el entronque hacia Castamay, luego de un accidente que movilizó a corporaciones de seguridad y servicios de auxilio.

La salinidad del agua y el uso de agroquímicos favorecieron la proliferación de un escarabajo que dañó el mangle negro.

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Ante el hecho, elementos de la Guardia Nacional resguardaron el área, mientras personal de grúas realizaba las maniobras para retirar los vehículos involucrados y los restos del percance.

Las autoridades descartaron personas lesionadas, por lo que el accidente únicamente dejó daños materiales.

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JGH

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