Accidente en el Periférico de Campeche, entronque a Castamay, paraliza la salida a Mérida

La circulación fue cerrada de manera temporal en la salida 6 del Periférico Pablo García y Montilla, a la altura del kilómetro 21 de la carretera Campeche-Mérida, en el entronque hacia Castamay, luego de un accidente que movilizó a corporaciones de seguridad y servicios de auxilio.

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Ante el hecho, elementos de la Guardia Nacional resguardaron el área, mientras personal de grúas realizaba las maniobras para retirar los vehículos involucrados y los restos del percance.

Las autoridades descartaron personas lesionadas, por lo que el accidente únicamente dejó daños materiales.

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JGH