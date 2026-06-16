Alumnos del Conalep exigen fumigación por mosquitos; denuncian incumplimiento de Jurisdicción Sanitaria en Campeche

Ante la proliferación de mosquitos que se registra en el plantel Conalep, alumnos solicitaron al Gobierno del Estado la fumigación inmediata de la escuela, así como del albergue ubicado a aproximadamente 800 metros de la institución, con el fin de evitar posibles contagios de enfermedades transmitidas por estos insectos.

Uno de los alumnos del turno vespertino recolectó algunos mosquitos que lo estaban picando, como evidencia de la falta de atención por parte de las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, quienes —según señalaron— se habían comprometido a realizar labores de fumigación.

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Los estudiantes indicaron que a los ayuntamientos únicamente les corresponde la descacharrización, mientras que las acciones de fumigación son responsabilidad de las autoridades sanitarias estatales, por lo que insistieron en que se atienda de manera urgente la situación en la institución educativa y el albergue, donde aseguran que hay una alta presencia de mosquitos.

Los jóvenes manifestaron su preocupación por el riesgo de enfermedades como dengue, zika y chikungunya, reiterando su solicitud de intervención inmediata para proteger la salud de la comunidad estudiantil.

Señalaron que la Jurisdicción Sanitaria Número Uno había asumido el compromiso de fumigar, pero hasta el momento dichas acciones no se han realizado, lo que ha generado inconformidad entre alumnos y personal educativo.

Ante el incremento de mosquitos en la zona, los estudiantes reiteraron su petición al Gobierno del Estado para que se atienda cuanto antes la problemática y se implementen medidas preventivas tanto en el plantel como en el albergue, con el fin de evitar contagios y garantizar un entorno seguro.

Agregaron que algunos alumnos recurren al uso de repelentes o químicos para protegerse, lo que ha generado molestias en estudiantes con alergias a estos productos.