Endurecen control de visitas a cárceles de Campeche

Tres personas externas fueron puestas a disposición de la Fiscalía por intentar introducir drogas o teléfonos celulares a centros penitenciarios, además de que se han realizado ocho operativos en 2026, como parte de las acciones de regulación y vigilancia en los penales del estado.

El subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social, Javier Herrera Valles, recordó que apenas la semana pasada una mujer fue presentada ante el Ministerio Público por intentar ingresar sustancias ilícitas al Cereso de Kobén.

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De acuerdo con el Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional, en el Estado de Campeche existen dos centros penitenciarios que albergan a 1,069 personas privadas de la libertad: 811 en San Francisco Kobén y 258 en Ciudad del Carmen.

Del total, 942 están privadas de la libertad por delitos del fuero común (312 procesadas y 630 sentenciadas), mientras que 127 corresponden al fuero federal (53 procesadas y 74 sentenciadas).

En el Centro de Internamiento para Adolescentes existe una población de 19 jóvenes en libertad en conflicto con la ley, quienes deben realizar firmas periódicas, así como 3 jóvenes en internamiento.

Respecto a los operativos, estos se dividen en tres acciones en Kobén, tres en Kila y dos en Carmen, donde se han encontrado celulares, sustancias ilícitas y objetos punzocortantes, sin que hasta la fecha haya registro de armas de fuego en las cárceles del Estado.

Herrera Valles recordó que las personas sorprendidas con celulares son investigadas como parte de las reformas federales contra la extorsión.

Incluso agregó más detalles de la fémina detenida la semana pasada, quien intentó ingresar en compañía de un menor durante la visita familiar, siendo sorprendida con sustancias ilícitas al momento de la inspección.