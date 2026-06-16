Invasión de carril provoca choque y caos vial sobre la avenida Colosio de Campeche

Un choque entre dos vehículos ocurrido sobre la avenida Colosio generó afectaciones a la circulación y un importante caos vial, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales mínimos en ambas unidades.

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Los hechos ocurrieron a la altura de la calle Tormenta, cuando uno de los conductores invadió el carril de circulación aledaño para dar vuelta en retorno, quien, al no medir su distancia, terminó impactándose contra otra unidad que transitaba en preferencia; ante el impacto, ambos automovilistas descendieron de sus vehículos para discutir sobre lo sucedido, generándose un conato de bronca el cual no pasó a mayores por la intervención de la policía.

Pese a que los daños fueron menores, ninguno de los involucrados aceptó su responsabilidad, por lo que fue necesaria, mientras las partes buscaban llegar a un acuerdo para el pago de las afectaciones.

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JGH