Síguenos

Última hora

Internacional

Se estrella bombardero B-52 de Estados Unidos en California; mueren ocho tripulantes durante misión de prueba

Campeche / Sucesos

Invasión de carril provoca choque y caos vial sobre la avenida Colosio de Campeche

Un choque causado por la invasión de carril en la avenida Colosio generó tráfico, discusión entre conductores y movilización policiaca; no hubo lesionados.

Por Redacción Por Esto!

16 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Choque en la Colosio termina en discusión entre conductores
Choque en la Colosio termina en discusión entre conductores / Dismar Herrera

Un choque entre dos vehículos ocurrido sobre la avenida Colosio generó afectaciones a la circulación y un importante caos vial, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales mínimos en ambas unidades.

Protesta estudiantil obliga a dar clases fuera del Cecytec Concordia

Noticia Destacada

Alumnos del Cecytec en Campeche toman clases en la calle tras protesta contra maestro

Los hechos ocurrieron a la altura de la calle Tormenta, cuando uno de los conductores invadió el carril de circulación aledaño para dar vuelta en retorno, quien, al no medir su distancia, terminó impactándose contra otra unidad que transitaba en preferencia; ante el impacto, ambos automovilistas descendieron de sus vehículos para discutir sobre lo sucedido, generándose un conato de bronca el cual no pasó a mayores por la intervención de la policía.

Pese a que los daños fueron menores, ninguno de los involucrados aceptó su responsabilidad, por lo que fue necesaria, mientras las partes buscaban llegar a un acuerdo para el pago de las afectaciones.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH

Te puede interesar