Alumnos del Cecytec en Campeche toman clases en la calle tras protesta contra maestro

Ante el cierre del plantel Concordia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Campeche (Cecytec), derivado de la protesta de alumnos del sexto semestre contra el maestro Sergio Tun Salazar, a quien acusaron de presuntos malos tratos, estudiantes de otros grados continuaron sus actividades académicas en las afueras de la institución.

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Docentes improvisaron espacios sobre la vía pública para impartir clases, particularmente de la materia de Artística, con el objetivo de evitar la pérdida de actividades en la recta final del ciclo escolar.

Con aros, pelotas y botellas llenas de agua, los estudiantes, acompañados por algunos padres de familia, realizaron prácticas y ensayos mientras el centro educativo permanecía cerrado.

Fue después de las 10:00 de la mañana cuando los alumnos y padres inconformes dieron por concluida la manifestación, tras alcanzar acuerdos con las autoridades educativas.

Guerrero Collí, representante del movimiento estudiantil, mostró la minuta firmada con el encargado del despacho del Cecytec, Víctor Hernández Ponce, en la que se establecieron diversos compromisos.

Entre los acuerdos alcanzados destacan que no se aplicará el examen del último parcial, por lo que la evaluación se realizará mediante tareas; además, el examen extraordinario será gratuito para los estudiantes que reprueben alguna asignatura.

Asimismo, se acordó que no habrá represalias contra los alumnos participantes en la protesta, se iniciará un procedimiento administrativo contra el profesor señalado y este será separado de sus funciones dentro del plantel mientras se desarrolla la investigación correspondiente.

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JGH