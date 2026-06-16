Ayuntamiento de Campeche pretendía beneficiar a financiera acusada por presunto lavado de dinero

El Ayuntamiento de Campeche pretendía utilizar a la empresa prestamista Corporativo Financiero CR&A para canalizar recursos al programa “Emprende Rosa”; sin embargo, dicha firma aparece catalogada por la Condusef como institución no confiable.

El tema surgió durante la Vigésima Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo, donde regidores de oposición señalaron que la empresa presenta observaciones desde 2024 y ya no figura entre las entidades confiables de servicios financieros en el país.

El regidor Ricardo Medina Farfán informó que la institución cuenta con alertas emitidas desde el año pasado. Aunque reconoció la importancia de impulsar programas que favorezcan el desarrollo económico de las mujeres campechanas, como “Emprende Rosa”, sostuvo que estos deben operar con garantías y certeza para las beneficiarias.

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En el portal de la Condusef, el Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. aparece con estatus de “cancelado” dentro del Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros, lo que implica que dejó de ser reconocida como SOFOM registrada ante la autoridad correspondiente.

Lo que parecía una sesión breve terminó convirtiéndose en un debate marcado por dudas legales sobre la empresa financiera. A la reunión tampoco asistió la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre.

Tras los señalamientos, el regidor priista entregó al secretario del Ayuntamiento, Vicente Cruz Ramírez, documentación que respaldaba sus afirmaciones, lo que provocó la suspensión temporal de la sesión. Minutos después, el secretario municipal regresó asegurando que la empresa sí era confiable.

Ante las dudas, se sometió a votación una propuesta no contemplada originalmente: posponer la sesión extraordinaria hasta nuevo aviso, con el fin de revisar a detalle los señalamientos y determinar la viabilidad de la participación de la financiera en el programa “Emprende Rosa”.