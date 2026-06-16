Campeche sembrará 55 mil hectáreas de soya en 2026

En este ciclo de primavera-verano 2026, se pretende sembrar alrededor de 55,000 hectáreas de soya en todo el estado de Campeche, 5,000 hectáreas más que el año pasado, señaló Fernando Catzín Aké, secretario general de la Asociación de Productores de Soya, Sorgo, Maíz y otros granos, quien dijo que el panorama es halagador porque el precio de comercialización también sería mejor que en el 2025.

En entrevista, señaló que la siembra de soya inició en los primeros días de junio, y del total de la superficie que se pretende sembrar este año en toda la entidad, al momento se han sembrado unas 15,000 hectáreas, que representa entre el 20 y 25 por ciento de las 55,000 hectáreas consideradas para este año.

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Señaló que, del total de la superficie a sembrar en Campeche, más del 60 por ciento se encuentra en el municipio de Hopelchén, en comunidades como Dzibalchén, Iturbide y otras comunidades de la región de Dzibalchén y Bolonchén de Rejón, así como en campos menonitas de Nuevo Progreso, El Temporal, Santa Fe, Santa Rosa, La Nueva Trinidad, Nuevo Durango, Las Palmas y Las Flores.

Mencionó que ha habido lluvias desde que inició el mes de junio, y por eso muchos productores han aprovechado la humedad de la tierra para sembrar la soya, al tiempo que indicó que se prevé que en una semana más ya podrán verse los campos de cultivo con hileras de plantas de soya.

Catzín Aké expresó que, a mediados del mes de julio, ya se habrían sembrado todas esas 55,000 hectáreas de soya en la entidad, pues ha habido condiciones propicias para la siembra de la oleaginosa, principalmente la humedad, es decir, se tiene 30 días para depositar la semilla en toda la superficie considerada.

El líder productor originario de Iturbide mencionó que las últimas lluvias han sido muy benéficas para iniciar la siembra porque hubo precipitaciones de hasta 10 pulgadas, lo que garantiza humedad por 15 días más.

Dijo que, al momento, el panorama es halagador para la siembra de la oleaginosa, al tiempo que indicó que ya se está manejando un precio arriba de 8,700 y 9,000 pesos la tonelada por parte de la Hidrogenadora Yucateca, que compraría todo el producto cosechado en Campeche.

Ese precio de comercialización es superior a los dos últimos años, cuando estaba entre 8,000 y 8,100 pesos la tonelada, e indicó que la Hidrogenadora Yucateca está ofreciendo créditos y paquetes tecnológicos a los soyeros, con la condición de pagar bien la oleaginosa.

Por último, mencionó que sembrar una hectárea de soya costará en promedio entre 7,000 y 8,000 pesos, mucho menos que sembrar una hectárea de maíz, que llega hasta los 18,000 peso