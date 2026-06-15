Caída de plafones en Coppel Aviación deja lesionada a una menor; Protección Civil clausura área de la tienda

Una intensa movilización de elementos de Protección Civil y personal de una tienda departamental se registró la noche de este lunes al interior de la sucursal Coppel Aviación, luego de que parte de los plafones del techo se desprendieran y cayeran sobre el área destinada al tránsito de clientes, lesionando a una menor de edad.

Los hechos ocurrieron dentro de la tienda ubicada sobre la avenida Aviación por calle Corregidora, en la colonia Aeropuerto, donde actualmente se realizan trabajos de mantenimiento y mejoras en diversas áreas de las instalaciones.

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De acuerdo con versiones de testigos, una aparente falta de coordinación en las labores de mantenimiento y un deficiente control de riesgos provocaron que varios plafones que se encontraban en malas condiciones se desprendieran repentinamente. El material cayó sobre una de las escaleras utilizadas por los clientes, impactando a una niña de aproximadamente siete años de edad.

La menor resultó con lesiones leves, situación que generó momentos de tensión entre los presentes, así como molestia e indignación entre los clientes y los familiares de la afectada, quienes exigieron explicaciones por lo ocurrido y cuestionaron las medidas de seguridad implementadas durante los trabajos de remodelación.

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Tras el reporte, elementos de Protección Civil arribaron al establecimiento para evaluar las condiciones de seguridad en el inmueble, inspeccionar el área afectada y dialogar con los padres de la menor lesionada. Afortunadamente, las heridas sufridas por la niña no requirieron su traslado a un hospital.

Como medida preventiva, personal de Protección Civil ordenó la clausura parcial del área donde ocurrió el incidente, con el fin de evitar mayores riesgos para empleados y clientes mientras se realizan las verificaciones correspondientes.

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Testigos señalaron que, tras el accidente, trabajadores encargados del mantenimiento se enfocaron en minimizar la situación, pese a que el desprendimiento de los plafones pudo haber tenido consecuencias mucho más graves, considerando que el área afectada es de constante circulación de personas.

Hasta el momento, ni la gerencia de la sucursal ni representantes de la empresa habían emitido algún posicionamiento oficial sobre el incidente, mientras continúan las labores de inspección para determinar las causas exactas del desprendimiento y verificar si se cumplieron los protocolos de seguridad durante los trabajos de remodelación.

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