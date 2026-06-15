Confirma Liz Hernández su salida como Secretaria de Gobierno del Estado de Campeche

A través de una publicación en redes sociales, Elisa María Hernández Romero confirmó su salida de la Secretaría de Gobierno del Estado de Campeche, informando la noche de este lunes su separación de la dependencia bajo el mensaje “los cargos son temporales”.

Asimismo, aunque no se confirmó el motivo de su separación, al incluir en su mensaje el anuncio de que su “compromiso con Campeche es para siempre” y que “esta historia continuará”, la ahora exsecretaria insinuó que próximamente podría estar ocupando otro cargo dentro del gabinete estatal.

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De igual manera, días antes la misma Gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, declaró que en las siguientes semanas se estarían realizando diferentes movimientos con respecto a los titulares de las dependencias públicas del Estado, esto tras el cambio de diligencia de la Secretaría de Salud.

Finalmente, con la salida de Hernández Romero, se espera que en los siguientes días se designe a un nuevo titular para ocupar el cargo de Secretario de Gobierno de Campeche, así como la incorporación de la misma en otra dependencia.