Bajan de su nicho imagen de San Juan Bautista para su fiesta patronal en el poblado de Sahcabchén

Este lunes por tarde noche, durante una liturgia, fue bajada de su nicho la imagen de San Juan Bautista, Patrono de la comunidad de San Juan Bautista Sahcabchén, y fue entronizada para su novenario que inicia este martes 16 y concluirá el miércoles 24 de junio con Solemne Procesión.

De acuerdo con el programa, y por primera vez en muchos años, la imagen del Santo Patrono fue bajada un día antes del inicio de su novenario, pues en los últimos 15 o 20 años era bajada en el primer día de su festejo.

Durante el acto religioso, la imagen fue bajada al ritmo del canto del coro, las campanadas de la capilla y con voladores, varios religiosos bajaron la imagen, la limpiaron y la instalaron en su trono en donde va a presidir su novenario. Después de ese evento, en las afueras de la capilla hubo baile de la cabeza de cochino al ritmo de charanga.

Por otro lado, el Comité Organizador de esa Fiesta Patronal, a cargo de Gilmer Antonio Rivero López, se reunió con el comisario ejidal Manuel Rafael Euán Euán y demás integrantes de la directiva ejidal, y acordaron realizar un programa diferente del novenario, dado que el Ejido es la organizadora de los festejos fuera de la capilla, y realiza bailes populares y otros eventos durante la Fiesta Patronal, pero hay una coordinación con el grupo religioso.

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Desde hace unos días, la capilla de ese poblado ya luce adornada en su parte posterior con banderitas de colores, igual en el interior del templo, y trascendió que los gremios de familias desde hace muchos años tienen esa tradición de tener un estandarte en sus viviendas, y en los primeros seis días del novenario son los que entran a la capilla con música de charanga.

Durante la Fiesta Patronal, habrá misas todos los días que estarán a cargo del sacerdote David Vivas Hernández, Párroco de la Iglesia de San Antonio de Padua de la ciudad de Hopelchén, a donde pertenece la capilla de ese poblado, y en los días en que el sacerdote no acuda, lo hará el Diácono Permanente Natalio Sandoval Cauich. También habrá Primeras Comuniones y Bautismo, aún en fechas por confirmar durante el novenario.