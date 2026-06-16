Morena presentará su ruta política rumbo a 2027

La dirigencia nacional de Morena presentará este miércoles su ruta política rumbo a las elecciones de 2027. La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, informó que encabezará una conferencia de prensa junto con Citlalli Hernández para dar a conocer el plan político estatal y los lineamientos para la designación de coordinadores generales en las entidades donde habrá renovación de gubernaturas.

Noticia Destacada Falta de permisos municipales retrasa construcción de 303 viviendas en Campeche

La conferencia está prevista a las 11:00 de la mañana, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la sede del encuentro. La estrategia forma parte de los trabajos de organización interna que Morena, junto con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), impulsa de cara al proceso electoral de 2027.

#Ahora I Ariadna Montiel y Citlalli Hernández anunciarán ruta política de Morena



La presidenta nacional de Morena, @A_MontielR, anunció que el miércoles encabezará una conferencia junto a @CitlaHM para presentar el plan político estatal de la ruta de los coordinadores generales pic.twitter.com/eADPrsN6An — Por Esto! Online (@PorEstoOnline) June 16, 2026

De acuerdo con la dirigencia morenista, durante la presentación se detallarán las reglas y la ruta para los aspirantes a coordinadores estatales, una figura clave dentro de la estructura partidista para los próximos comicios. Ariadna Montiel ha señalado que el objetivo es mantener la unidad del movimiento y fortalecer la organización territorial en todo el país.