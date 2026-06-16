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Morena presentará su ruta política rumbo a 2027

La dirigencia nacional de Morena dará a conocer este miércoles su plan político estatal y lineamientos de coordinación rumbo a las elecciones de 2027.

Por Redacción Por Esto!

16 de jun de 2026

1 min

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Morena alista plan estatal y reglas para coordinadores generales
Morena alista plan estatal y reglas para coordinadores generales

La dirigencia nacional de Morena presentará este miércoles su ruta política rumbo a las elecciones de 2027. La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, informó que encabezará una conferencia de prensa junto con Citlalli Hernández para dar a conocer el plan político estatal y los lineamientos para la designación de coordinadores generales en las entidades donde habrá renovación de gubernaturas.

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La conferencia está prevista a las 11:00 de la mañana, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la sede del encuentro. La estrategia forma parte de los trabajos de organización interna que Morena, junto con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), impulsa de cara al proceso electoral de 2027.

De acuerdo con la dirigencia morenista, durante la presentación se detallarán las reglas y la ruta para los aspirantes a coordinadores estatales, una figura clave dentro de la estructura partidista para los próximos comicios. Ariadna Montiel ha señalado que el objetivo es mantener la unidad del movimiento y fortalecer la organización territorial en todo el país.

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