Designan a Víctor Sarmiento como nuevo secretario de Gobierno

A poco más de 12 horas de la salida de Elisa Hernández Romero de la Secretaría de Gobierno (Segob), se hizo la designación del cuarto titular de la dependencia, ahora Víctor Sarmiento Maldonado, ex secretario de Educación, asumirá el cargo a partir de este martes 16 de junio.

Lo anterior fue confirmado por la titular del Poder Ejecutivo en Campeche, Layda Sansores San Román, quien a través de sus redes sociales hizo pública la fotografía con el documento que lo avala como el “segundo al mando”, presuntamente para lo que resta de la administración pública.

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“Estamos seguros de que su experiencia, serenidad y compromiso fortalecerán la gestión gubernamental y la construcción de acuerdos en beneficio de todas y todos los campechanos”, señaló la mandataria.

Con este nuevo nombramiento, ya son cuatro los personajes que han ocupado la Segob:

Aníbal Ostoa Ortega (septiembre 2021)

(septiembre 2021) Armando Toledo Jamit (2023)

(2023) Elisa Hernández Romero (enero 2025)

(enero 2025) Víctor Sarmiento Maldonado (junio 2026)

Cabe recordar que el pasado lunes 15 de junio, a través de una publicación en redes sociales, Elisa María Hernández Romero confirmó su salida de la Segob, informando su separación de la dependencia bajo el mensaje de que “los cargos son temporales”.

Candelario Pacheco sustituye a Sarmiento en la Secretaría de Educación

Aunque no se confirmó el motivo de su separación, al incluir en su mensaje que su “compromiso con Campeche es para siempre” y que “esta historia continuará”, la ahora ex secretaria insinuó que próximamente podría ocupar otro cargo dentro del gabinete estatal.

Momentos después, la Gobernadora confirmó a Candelario Jesús Pacheco Pacheco como nuevo titular de la Secretaría de Educación (Seduc), en sustitución de Sarmiento Maldonado.

De igual manera, días atrás la misma Gobernadora Layda Sansores declaró que en las siguientes semanas se estarían realizando movimientos en titulares de dependencias públicas, tras el cambio en la Secretaría de Salud.