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Empresarios urgen a gobiernos comprar local para reactivar la economía de Campeche

El CCE Campeche reconoció un semestre difícil para las empresas y pidió a los tres niveles de gobierno fortalecer la proveeduría local para impulsar la economía estatal.

David Vázquez

Por David Vázquez

16 de jun de 2026

1 min

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CCE Campeche admite un primer semestre complicado para la economía estatal
CCE Campeche admite un primer semestre complicado para la economía estatal / Por Esto!

El primer semestre del año ha sido complicado para el sector empresarial de Campeche, que urgió a las autoridades reforzar el consumo interno, principalmente mediante la contratación de proveeduría, para impulsar el desarrollo local.

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Ante indicadores de retrocesos económicos en el Estado, la mayoría emitidos por el Inegi, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Martha Reyes Aldama, señaló que es primordial trabajar con los tres niveles de Gobierno y llegar a acuerdos para que consuman a los establecimientos locales.

De acuerdo con el Inegi, tan solo al primer bimestre del 2026, Campeche registró uno de los indicadores más bajos en actividad industrial de los últimos 4 años.

Además de esto, en valor de mano de obra y el trabajo remunerado también reportó retrocesos, mismos que ubicaron al Estado entre los últimos lugares a nivel nacional.

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JGH

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