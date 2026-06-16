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Pesca de corvina en Champotón: la actividad que genera ingresos sin dañar otras especies

Pescadores de Campeche aseguran que la captura artesanal de corvina permite generar ingresos y proteger especies marinas, aunque el precio del producto ha disminuido.

Por Jorge May

16 de jun de 2026

2 min

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Pescadores defienden captura sustentable de corvina: “No daña ninguna especie”
Pescadores defienden captura sustentable de corvina: “No daña ninguna especie” / Jorge May

La captura de manera artesanal de la especie del pez corvina representa una actividad sustentable para generar ingresos medianamente positivos, explicó el pescador Julián, mejor conocido como “La Negra”, uno de los pocos que trabajan la pesquería mediante el uso de anzuelos.

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“La pesca de corvina no da para hacerse ricos, pero da para comer. El problema es el precio, nos lo pagan a 50 pesos el kilo”, precisó.

Respecto a los volúmenes de captura, el declarante explicó que van entre los 50 y 30 kilos, “El problema es buscar la corvina. Una vez que la encuentres, pues si hay regular, pues le quitas bastante”, destacó.

Para capturar esta especie de escamas no se requiere alejarse mucho de las costas, la pueden localizar a una distancia que va entre los 6 y 8 kilómetros de la orilla.

Sobre la pesca artesanal, mejor conocida como línea a mano con anzuelo, destacó que es sustentable debido a que un ejemplar de talla pequeña no es sacrificado, “La diferencia con las redes es que ellos levantan todo parejo. Nosotros, si capturamos una corvina chica, la desenganchas y la liberas. Nosotros tenemos la oportunidad de agarrar lo necesario. No dañas a ninguna especie”, puntualizó.

Por último, el informante recalcó que el precio actual de esta especie marina está relativamente bajo, dado que el año pasado se pagó a razón de 60 pesos el kilo en orilla de playa, “Sí se puede, podemos trabajar todo el año la captura de esta especie”, concluyó.

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JGH

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