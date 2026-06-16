Vecinos denuncian calle intransitable y falta de alumbrado en Los Manguitos, Champotón

Ante las deplorables condiciones en las que se encuentra un buen tramo de la calle 12, en la colonia Los Manguitos, en Champotón, algunos transeúntes exigen la aplicación de medidas correctivas.

Noticia Destacada Pesca de corvina en Champotón: la actividad que genera ingresos sin dañar otras especies

Ante ello, consideran que la calle en cuestión representa un peligro, dado que está repleta de lodo y encharcamientos, mientras que las aceras están cubiertas de maleza y verdín.

Tras un recorrido por esta vialidad, la cual carece de alumbrado público, Por Esto! platicó con algunos peatones y moradores de la zona, quienes coincidieron al comentar la urgencia de una reparación.

Romana Hernández manifestó su preocupación ante las condiciones de esta arteria y destacó que es su paso para acudir a su trabajo. “Está peor la calle. No la vienen a atender. Yo soy una persona grande y me puedo caer. La presidenta debe estar al pendiente de esta necesidad”, añadió.

Otros, como Matilde Concepción, destacaron que la calle 12 lleva años en estas condiciones, tiempo en que no ha recibido rehabilitación, “El alumbrado está muy mal, algo que perjudica mucho porque todo está repleto de monte. En aquella casa abandonada se meten personas. Afecta mucho”, concluyó.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH